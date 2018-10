El eterno 'Ricky Ricón' Macaulay Culkin reaparece en los American Music Awards

La noche de este martes 09 de octubre se celebró la edición 2018 de los American Music Awards desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, justo allí fue que reapareció el actor Macaulay Culkin, que decidió divertirse y posar lleno de comedia ante las cámaras de los reporteros gráficos que no se esperaban la presencia del actor.

Macaulay Culkin ya tiene 38 años de edad, y es recordado por papeles de películas infantiles como 'Home Alone' y 'Ricky Ricón', roles que le dieron popularidad mundial pero que terminaron alejandolo por completo de los escenarios y sets de grabación, pues su fama mundial fue proporcionalmente igual a los diferentes conflictos familiares que lo llevaron a vivir una verdadera niñez y adolescencia llena de excesos.

Macaulay Culkin or Steve Buscemi trying out his Macaulay Culkin Halloween costume at the #AMAs? 🤔 pic.twitter.com/XN4a7GSXOQ — The Ringer (@ringer) October 9, 2018

Macaulay usó sus redes sociales para confirmar que estaría presentando una categoría y efectivamente así fue, el actor subió al escenario para presentar el premio de Mejor Artista Pop/Rock que recibió el cantante Post Malone.

AMA’s.. Former child star Macaulay Culkin gave the Favorite Pop/Rock Male Artist award to Post Malone.. pic.twitter.com/VDm49xuvFu — One Love (@Naaswitch) October 10, 2018

Esta es una de las muy pocas y raras apariciones públicas de Macaulay Culkin, tras su retiro de la actuación. En los últimos meses se le ha visto más activo que nunca en comparación de los últimos años, donde se le llegó a ver muy deteriorado y se rumoraba que era por temas de abuso de drogas, pero aparentemente, es un tema del pasado, ya que luce mucho mejor.