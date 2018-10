10 personas que pusieron en su lugar a Lupita Jones por los comentarios transfóbicos que emitió

Lupita Jones, exreina de belleza ganadora de Miss Universo 1991 y directora de Miss Universo México, se proclamó en contra de que participen concursantes transgénero por la corona del certamen de belleza.

Todo comenzó en el momento en el que Miss España y Miss Mongolia lograron vencer los estereotipos de sus países y fueron seleccionadas como representantes para dicho certamen. Esto es un gran paso para los transgéneros, quienes continúan luchando por ser reconocidos en la sociedad.

La mayor parte de los comentarios apoyan a Lupita Jones en sus declaraciones puesto que consideran que está en su derecho al expresar su opinión. Sin embargo, otros están molestos porque una figura pública debe ser mucho más cuidadosa en difundir el odio por sus creencias.

Fueron transfóbicos sus comentarios porque está excluyendo a este grupo de personas. Las concepciones de cómo percibimos ciertos preceptos ha cambiado y se ha ampliado.

El género se considera una construcción social a la cual podemos elegir seguir, modificar, o simplemente desechar. Los transgéneros no se identifican con su identidad sexual. No son personas enfermas, no es algo que tenga una cura, simplemente son seres humanos que no logran hallarse en el cuerpo con el que fueron dotados.

1.- Antes las operaciones entre las concursantes no valían…antes

El sabido que en el pasado los cuerpos de las mujeres tenían que ser naturales. Sin embargo, es una regla que ya no se cumple y se salta cada año. Las mujeres que ahí concursan tienen varios arreglos estéticos.

Bueno, pero es que ya con tantas cirugías que se ha hecho #LupitaJones, la que parece transgénero es ella, trae una cara de cabrón, que en 1991 nunca la hubieran dejado participar… @LUPITAJONESFANS pic.twitter.com/FDGn7UgzS0 — Alfredo Chávez Félix (@alfxne29) 5 de octubre de 2018

2.- También considera el público que este tipo de concursos son degradantes

Los certámenes de belleza sexualizan a la mujer. Se convierte en una competencia en donde se deben cumplir los estereotipos de belleza que la sociedad ha construido.

Porque se extrañan de lo que dice Lupita Jones, si vive y trabaja para una industria donde ni si quiera ser mujer es suficiente. Debes calificar y si no calificas te operan, y ponen a las mujeres a que otras personas las juzguen.

Las cosas de quien vienen. pic.twitter.com/KR44uuIbO6 — priscilita (@madafaca19) 5 de octubre de 2018

3.- Otros apelan a su empatía e interés

Este mundo está cambiando muy rápido. Lo que ayer se considera correcto hoy hasta ilegal puede ser. Por ello, debemos estar en constante aprendizaje y buscando información para no quedar rezagados.

Oye @LUPITAJONESFANS, tú visión tan limitada del género y sus roles es bastante tóxica. Si tuvieras algo de empatía e interés, verías que negarle espacios a la demás gente por su género es lo más machista que puedes hacer. Bye. https://t.co/mdIjT73eWS — Alex Orué 🏳️‍🌈 (@Alex_Orue) 5 de octubre de 2018

4.- Muchos sintieron vergüenza

Se ha vuelto muy complicado el choque de generaciones. Las pasadas son muy conservadoras, y estas vienen tan rápido que está creando muchas revoluciones y disgustos para todos.

Neta qué puto oso y qué pensamientos tan pendejos los de Lupita Jones. De verdad qué vergüenza que sea ella quien representa a México en ese tipo de certámenes. — Nabile (@nabileahumada) 5 de octubre de 2018

5.- Consideran que es un concurso de cirujanos

Muchos creen que la verdadera esencia se ha perdido y la competencia es en verdad sobre quién se operó mejor.

Acabo de leer lo de lupita jones, y no entiendo su molestia, a la mejor es que no le agrada que alguien tenga más cirugías plásticas que ella. — Heber_Gonzalez (@Weber_Shinoda) 5 de octubre de 2018

6.- Hasta las famosas pusieron un alto

Muchas veces las personas son definidas solamente por su órgano reproductivo. Esto limita a las personas solamente por el género que se les otorgó. Las mujeres no pueden hacer esto por ser mujeres y los hombres tienen esto prohibido solo por ser hombres.

Un día será más importante discutir sobre lo que tenemos en la cabeza, que sobre lo que tenemos entre las piernas. (Me refiero al comentario de Lupita Jones y los que se le sumen sobre las personas trans). — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) 6 de octubre de 2018

7.- Aquí una explicación un poco más clara

Qué flojera esos argumentos de “una mujer trans no es una mujer-mujer”. El género es una construcción social, los genitales con los que nacemos no nos definen como hombre o mujer. Es más, hay mujeres con pene y hombres con vagina. Toma eso #LupitaJones #YaSupérenlo #TransEsBello — Alejandro Zuno (@alexzuno) 7 de octubre de 2018

8.- Recordaron que al final todos somos seres humanos y compartimos lo esencial

Ay, no. Qué risa con Lupita Jones diciendo que no tiene nada en común con "un transgénero" (sic). Tipo, señora, usted es una forma de vida basada en fósforo o qué pedo? — Memo de León (@zeiashtar) 5 de octubre de 2018

9.- Al final todas comparten operaciones estéticas, según los usuarios.

#LupitaJones puede operarse y modificar su cuerpo para ganar un concurso de belleza, pero no está de acuerdo con que una mujer transgénero haga lo mismo. — Ricardo Franco (@SoyRFranco) 10 de octubre de 2018

10.- Y señalaron las consecuencias de sus palabras

Ok, vieron que se suicido una mujer trans por los comentarios transfobicos de Lupita Jones? Hasta le dejó un video y todo… por que pensamos que nuestras palabras no afectan a nadie? Si no te afecta mejor no comentes, no sabes hasta donde tus palabras hieren a alguien — la politigata (@Carmen1200) 9 de octubre de 2018

