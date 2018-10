¡Lo deslumbró! Brad Pitt quedó hechizado con la belleza de esta joven actriz

View this post on Instagram

New: brad on the set of once upon a time in hollywood. He looks so good and also THICK😩🍑😻 source (dailymail.com) • • • • • • • • • • { #bradpitt #davidbeckham #moviestar #man #famous #bradleycooper #jenniferlawrance #georgeclooney #mattdamon #chrishemsworth #robertdowneyjr #jenniferaniston #movie #shahrukhkhan #hollywood #actor #leonardodicaprio}