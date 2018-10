¡Eternamente diva! Estos fueron los dos vestidos que usó Mariah Carey en los American Music Awards

La edición 2018 de los American Music Awards se celebró la noche de este martes 09 de octubre de 2018 desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, en esta edición no podía faltar la eterna Diva, Mariah Carey, que aunque saltó la oportunidad de impresionar en la alfombra roja, apareció en escena para interpretar su nuevo sencillo "With you".

La interprete de clásicos como "My all" y "We belong together", sorprendió a todos con un dramático vestido rosa, con cortes ireegulares en una set lleno de flores en el que ella era el centro. Una docena de bailarines la acompañaban, mientras el público quedaba maravillado con su nuevo tema. Recordemos que a sus 48 años, Mariah ya ha ganado 21 American Music Awards con su exitosa carrera.

Más avanzada la noche Mariah volvió a robarse todas las miradas con un vestido negro que escogió para la sala de prensa de los American Music Awards, el diseño lleno de cristales y transparencias pertenece a la firma del diseñador Yousef Aljasmi. Sin duda una elección correcta para ella que resaltaba su figura y la hacían ver radiante con un estilismo perfecto.

Photographers backstage at the #AMAs: "Mariah, we need to do this every day!" 😂 @MariahCarey pic.twitter.com/5kRYei2MrD — Katie Atkinson (@ktatkinson) October 10, 2018

Mariah Carey in Yousef Aljasmi at the 2018 American Music Awards. #AMAs pic.twitter.com/S9tzIEcnLb — SlamBook (@SlamBookInc) October 10, 2018

Se espera que Mariah pronto lance el video musical de "With you" el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio programado para finales de año.