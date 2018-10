¡Emprendedora! Olga Tañón causa furor en las redes con su nueva faceta como diseñadora de modas

La cantante de ritmos tropicales, Olga Tañón confesó sentirse en uno de sus mejores momentos, ya que ha logrado dedicarse a dos de sus más grandes placeres: la música y la moda.

A la par de su gira: 'The One and Only Show' , la artista puertorriqueña ha decidido incursionar profesionalmente en el diseño de moda, ya que hasta hace poco se trataba solo de un pasatiempo.

"Es un pasatiempo. Yo estudié diseño de moda en Puerto Rico cuando tenía 17 años, lo cual no lo practiqué después, solamente en mi. Es irónico y parece un chiste que la mayoría de las veces que uno sale como mejor vestida en las alfombras rojas es con cositas que yo misma me hacía y no ropa que yo contrataba a alguien para que me vistiera", confesó la merenguera recientemente a la revista People.

Las colecciones incluyen además de prendas de vestir, accesorios como bolsos y cateras, cuya inspiración dice, ha encontrado en su hija.

"Empecé con bolsos de canvas porque me encantan las cosas ecológicas y fue por iniciativa de Gabriella. Empezamos a hacernos bolsas porque a ella le gustaba·, recuerda. Ella me decía: ‘Mami voy a hacer un negocio y te voy a ayudar’. Terminé haciendo las bolsas yo y no tengo ese tiempo tan grande para hacerlos pero me gusta. Ahora le estoy cociendo una chaqueta a un amigo con ángeles, con alas, con rosas". comenta Olga Tañón.

La Mujer de Fuego, sin duda disfruta luciendo estas creaciones propias y compartiendo en su Instagram fotos de las chaquetas, camisetas y bolsos que ha creado.

“Se llaman OT Canvas”, dice de su línea de bolsos.

