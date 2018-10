El dramático vestido de Dua Lipa que la hacía ver muy mayor en los American Music Awards

La edición 2018 de los American Music Awards se celebró la noche de este martes 09 de octubre de 2018 desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, la cantante Dua Lipa fue uno de los grandes atractivos de la noche con su interpretación completamente en vivo de "Electricity".

Interview de Dua Lipa sur le red carpet des American Music Awards pic.twitter.com/j4a174jJji — Dua Lipa France 💋 (@DuaLipa_FR) October 10, 2018

Aunque deslumbró con su actuación que contó además con Diplo y Mark Ronson, e incluso interpretó parte de su mega hit con Calvin Harris, "One Kiss", su momento controversial fue en su llegada, pues su look no parecía nada apropiado a su edad, ni era algo que ella usaría convencionalmente, pues sus looks son bastante juveniles y prácticos.

Con tan solo 23 años de edad, Dua Lipa escogió un vestido blanc de Giambattista Valli que complementó con joyas Cartier, el vestido con cola muy al estilo de los ochenta y un escote también de la época, nos daba la sensación de que veíamos a otra artista y no a la fresca y divertida Dua Lipa. Su estilismo de cabello mojado tampoco favoreció una elección que sin duda no fue la correcta para ella.

Nos quedamos con su look en escena que sin duda define mucho mejor su personalidad y carisma, así como hace que sus fanáticos se sientan más identificados con ella.