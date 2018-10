Atala Sarmiento por fin rompe el silencio y admite por qué salió de Ventaneando

Atala Sarmiento ha dado mucho de qué hablar por su salida en Tv Azteca y su nuevo contrato en Televisa. Ahora durante una conversación en el programa Netas Divinas la ex conductora de Ventaneando platicó lo que en verdad sucedió a Paola Rojas, Daniela Magún, Jaqueline Bracamontes y Consuelo Duval.

“En todo trabajo debe sucederte algo así que te van pasando cosas que a lo mejor que en la noche te angustian o te conflictuan o te generan cierta confusión, y pues sí, yo me imagino que sí, en 23 años imagínate todo lo que uno no vive en un trabajo como este y desde luego sí, hubo muchos momentos en los que a lo mejor decía ¡ay!, ¿no?”

Habló sobre sus últimos días en Tv Azteca

Atala confesó que ya no se sentía a gusto.

“Yo ya me sentía muy inquieta. Tenía ganas de hacer otras cosas… Y bueno por A o por B pues no se fue dando, no, no…”

Consuelo Duval fue implacable en sus preguntas. Muchos se sorprendieron por lo directo que fue la actriz, quien la cuestionó si la habían corrido de Ventaneando. Una pregunta que todos nos habíamos hecho desde su polémica salida.

“No, pero sí se me puso contra las cuerdas…O sea, no se me dijo ‘te vas’ pero sí se me puso en un callejón contra la pared de ‘pues esto es lo que hay’, pues qué haces”.

Por fin contó sobre el famoso contrato

Los rumores indicaban que el contrato de Atala Sarmiento no había sido suficiente dado que ella había pedido un jugoso aumento. Ahora Sarmiento reveló lo que en verdad sucedió.

“En realidad yo no había firmado contrato desde hacía 10 años en la empresa… trabajábamos así, era como un entendido de las dos partes que estábamos de lo más bien.”

Ella convino el contrato porque muchos puntos chocaban con algunos de sus intereses. Ellos aceptaron, pero cuando llegó el momento se retractaron y no movieron nada.

“ Cuando empezó el rumor de que si yo me iba de la empresa, que si cambiaba de camiseta… pues se me dijo el contrato vuelve a estar como se te entregó hace ocho meses y que todo lo que habíamos negociado acababa de ser desautorizado y pues lo firmas como estaba o no puedes seguir. Eso es ponerte contra las cuerdas, ¿no?”

Atala contó que no firmó el contrato porque aunque era leal a la empresa no estaba de acuerdo con esta decisión.

“No lo firmé y me dijeron ‘bueno entonces no puedes continuar en mi programa’ y dije si no puedo continuar en el programa, yo trabajo para una empresa no para un programa, qué más hay en la empresa para mí, ‘no, no hay nada’, bueno pues entonces ustedes díganme –continuó Atala-, ‘bueno pues entonces tienes que salir’, pues me salgo, y salí”, concluyó.

