Así reaccionó Maripily Rivera después de la ruptura con su pareja: "No estoy disponible para el amor"

View this post on Instagram

La historia comienza cuando dos personas que ni soñaban con conocerse, terminan encontrándose, en el instante menos esperado, pero en el momento indicado. Mi media mitad y complemento en la vida @ifbbpro_alexisrivera ❣️ lo que ves es lo que es..😉La vida pone a cada uno en su lugar.. Piensa que todo llega y pasa por una razón.. Si tienes una segunda oportunidad agarrala.. Nadie dijo que la vida era fácil , solo prometieron que el viaje valdría la pena..❣️ Vive, Deja Vivir y Se Feliz ❤️ #GraciasDios #bendecida #love #happy #mitortuguita #machobello #relax