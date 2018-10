El actor Juan Pablo Obregón, reconocido por haberle dado vida a Miguel Ángel en 'Padres e Hijos', confesó el duro momento de lo que ha tenido que pasar junto a su esposa, María Malagón. Actor de ‘Padres e hijos’ contó la dolorosa pérdida de uno de sus hijos.

Durante una entrevista para el programa 'Lo sé todo' relató el momento en el que perdieron a su hijo a finales de septiembre, cuando María tenía solamente dos meses de embarazo.

"(…)En el momento en que lo perdimos fue muy doloroso; los chiquiticos ya sabían, ya consentían la barriguita de la mamá (…) Los menores como tienen cuatro y dos años, digamos que no sé si no lo comprendieron tanto", dijo en la entrevista.

Aunque no estaban buscando agrandar más su familia la pérdida fue muy dura. Aunque añadió que aunque su bebé ya no esté, ahora hay un integrante más de su familia en el cielo, pues agregó que en el 2013 también pasaron por una pérdida, dice que cree que, a pesar de que haya pasado eso, esto los ayudó a lograr que su relación con su esposa mejorara porque estaban pasando por un mal momento y creían que no lo iban a superar.

Recordemos que

Aunque reconocemos al actor por su papel en producciones como 'J.J'. También participó en 'Cuando vivas conmigo', 'Chica Vampiro' y 'Yo soy Frankie'. Es un hombre de casa.

El santandereano de 37 años encontró en su familia su mejor refugio, su paz y su verdadera estrella para triunfar a diario en lo que le apasiona y lo hace explorar distintas facetas que lo ponen a prueba consigo mismo, así lo cuenta en diferentes entrevistas.

