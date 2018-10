El mensaje de Elizabeth Loaiza a quienes la 'stalkean' en redes sociales

View this post on Instagram

No quiero dormirme sin antes darles las gracias a las más de 16.000.000 dieciseis millones de veces que ven mis publicaciones SEMANALMENTE. Aunque solo me siguen 1.200.000, Me encanta poderles compartir un poquito de todo lo que hago y amo porque sé que por aquí se pueden tocar corazones así solo se metan a chismosear y no me sigan. Algo de mi ser se queda aquí con ustedes a diario. Me alegra mucho y le doy gracias a Dios por permitirme ser un ejemplo de mujer para muchas madres solteras y dejarles un mensaje a diario con todas mis labores: SI SE PUEDE!!!! Es cuestión de una mezcla de cosas: ACTITUD, DISCIPLINA, CONFIANZA, INDEPENDENCIA, TRABAJO Y HUMILDAD. Siempre mirando hacia el cielo pero con los pies en la tierra. Hoy me siento orgullosa de lo que soy, de lo que tengo (no hablo de lo material), de lo que represento y de poder tenerlos a ustedes como una parte de mi. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo y a los que han seguido mi carrera desde pequeña, saben que no ha sido fácil, pero ha valido la pena. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🌎❣️ I do not want to sleep without first thanking the more than 16,000,000 million people who see my publications WEEKLY. Although only 1,200,000 follow me, I love being able to share a little bit of everything I do and love because I know that hearts can be touched here so they just gossip and do not follow me. Something of my being stays here with you daily. I am very happy and I thank God for allowing me to be an example of a woman for many single mothers and leave a message every day with all my work: IF YOU CAN! It is a matter of a mixture of things: ATTITUDE, DISCIPLINE, TRUST, INDEPENDENCE, WORK AND HUMILITY. Always looking towards the sky but with your feet on the ground. Today I am proud of what I am, of what I have (I do not speak of the material), of what I represent and of being able to have you as a part of me. I love you so much. Thanks for your support and those who have followed my career since I was a child, know that it has not been easy, but it has been worth it