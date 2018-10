¡La cantante guayaquilena Wendy Vera impacta con su acelerada pérdida de peso!

View this post on Instagram

A veces cuando me hacen mucho bullying cierro mis redes. Luego recuerdo que lo preocupante sería que no se me carguen, y se me pasa. 23:31 tremenda sesión en el pleno de hoy. Y muero por un pescado frito ❤️Lo que llevo en la mano no es café es proteína porque si no me alimento así luego me desaparezco. Bueno ya les compartí algo de mi día. Déjenme comentarios con el suyo. Los abrazo fuerte y los leo a todos. Buenas noches ☺️