Este es el sueño que hizo realidad Gabriela Hernández grabando 'Casa de Muñecos'

'Casa de Muñecos', la teleserie nocturna de Mega, triunfa en sintonía con la historia de una familia que enfrenta diversos conflictos, como el alzheimer de Nora, interpretada por Gabriela Hernández.

En el capítulo de este lunes, se celebró el cumpleaños número 76 de la madre de las hermanas Falco, y en esas escenas la actriz cumplió un sueño que asegura tenía desde siempre.

"Me hubiera encantado que me pasara esto en la vida real, que me hicieran una torta, pero una torta de verdad, y que todos después la comiéramos", dijo, refiriéndose al momento en que salió del gigante pastel del cumpleaños.

Además, agregó que le pareció un lindo momento, hecho con mucha imaginación y cariño. Aseguró estar muy feliz.

