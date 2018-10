Ex "Doble Tentación" comparte emotivo mensaje a sus nueve meses de embarazo: "No podía tener hijos"

A sólo semanas de dar a luz a su primer hijo, la ex "Doble Tentación" Melina Figueroa realizó una inesperada confesión sobre su vida personal.

Durante una entrevista al portal Mega, la modelo habló sobre la maternidad y las dificultades que tuvo en el pasado.

En ese momento, confesó que un problema de salud le impedía ser mamá. "Yo supuestamente no podía tener hijos porque tenía ovario poliquístico", dijo.

"En los últimos chequeos la doctora me había comentado que el día de mañana, cuando me casara y quisiera tener hijos, me tenía que someter a tratamientos", explicó.

Por eso, la llegada del bebé fue toda una sorpresa. "Lo vimos como un milagro, porque si llegó a nuestras vidas es un regalo de Dios", señaló.

Sobre el parto detalló que será natural y en el agua. "La idea es que sea sin epidural y con medicamentos calmantes para estar cien por ciento consciente de mis movimientos", sostuvo.

Además, indicó que no cortará el cordón umbilical sino hasta una hora luego del nacimiento, para que el bebé pueda seguir recibiendo los nutrientes.

Recordemos que este es el primer hijo de la modelo, que tendrá junto a su prometido, el productor Emiliano Castro.

