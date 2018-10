Gabriel Soto admite que por fin ha encontrado la felicidad y arremete contra su pasado matrimonio

View this post on Instagram

El mejor ejemplo que le puedo enseñar a mis hijas será siempre en primer lugar, que sean FELICES, que busquen y luchen por su felicidad a toda costa. A veces por querer salvar una situación uno se olvida que esa es la ley número 1 de la vida por la que yo me muevo y todo el mundo se debería mover. Han sido dos años de constantes críticas y juzgamientos acerca de mis decisiones personales. Dos años de ataques para mi, para mi entorno. Asumiendo mis responsabilidades, preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad ni armonía, para mi y para mis hijas quienes desde que llegaron al mundo han tenido en mi a un padre presente, amoroso y a un amigo incondicional que jamás las abandonará porque más allá de tener la bendición de proveerles de cosas materiales, tengo la bendición más grande de darles amor sin límite. Respeto y admiro a todas las mujeres emponderadas frente a una situación adversa, pero llamo a la reflexión de aquellas que con casa, chofer, nanas, colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra sin sentido ya. Que todos quienes me leen encuentren la paz y la felicidad para su alma, así como yo encontré la mía 🙏🏼🙏🏼🙏🏼