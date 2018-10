¿Adiós a Italia? Cristiano Ronaldo debe "refugiarse" en Portugal si EE UU pide la extradición

Más y más problemas para Cristiano Ronaldo. El caso de la presunta violación a la modelo Kathryn Mayorga es llevado por el tribunal de Nevada, en Estados Unidos, que podría solicitar la extradición del jugador. 'CR7' vive actualmente en Italia (Turín) por sus compromisos deportivos con la Juventus.

Si la medida es dictada por la justicia norteamericana, Ronaldo deberá regresar obligatoriamente a su país de origen: Portugal. Esto en virtud del acuerdo de libre circulación de ciudadanos en el seno de la Unión Europea.

Según publica el diario ABC, Lisboa no lo extraditaría. Una cláusula legal establece que ningún ciudadano luso puede ser enviado a otra nación, aun si se demostrara que es culpable de algún delito. Incluso, el futbolista tampoco tendría que viajar a Las Vegas para declarar, podría hacerlo mediante una videoconferencia.

La situación de Cristiano Ronaldo no parece llegar a un punto límite, sino que continúa complicándose. Leslie Stovall, una de las abogadas de Mayorga, indicó que una segunda joven se ha involucrado en el caso. Esta chica afirmó que también fue violada por el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Pero el portugués está preparado económicamente para su defensa: contrató a David Chesnoff para sacarlo del atolladero. Se trata del abogado que ya fue solicitado por Michael Jackson, Paris Hilton, Leonardo Di Caprio, Shaquille O’Neal, Mike Tyson, André Agassi y David Copperfield. Y es que la estrategia legal no solo sería esclarecer los hechos ocurridos en 2009. Chesnoff busca demostrar la inocencia de Ronaldo que implica una millonaria indemnización.

David Chesnoff asesora a Paris Hilton en la corte (2010) - AP

Ronaldo habría pagado 375 mil dólares para callar a Mayorga

Según un documento difundido por el diario alemán Der Spiegel, el exjugador del Real Madrid hizo firmar a Kathryn Mayorga un acuerdo para comprar su silencio. 375 mil dólares es la suma que presuntamente Ronaldo ofreció a la modelo para que todo se quedara en Las Vegas. Según los abogados de la mujer, ella denunció posteriormente pero solo bajo el nombre de un "famoso futbolista", por lo que el proceso no continuó. Sin embargo el movimiento Me Too, en pro de no callar las agresiones sexuales, fue lo que motivó a Mayorga.

La vida deportiva de Cristiano Ronaldo ha causado un revuelo mediático impresionante. Al punto de que las ganancias de algunos de sus patrocinantes han decaído. Pese a sus declaraciones en redes sociales, la defensa de Georgina Rodríguez y de la propia Juventus, el caso sigue aplastado la reputación de 'CR7'.

