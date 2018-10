Contundente respuesta de Melina Ramírez a quienes criticaron su vestuario en 'Yo me llamo'

Luego del debut de Yo me llamo, los televidentes han demostrado en redes sociales que tienen material para hablar, no solo de los participantes y de los jurados, sino hasta de la presentadora.

No cabe duda de que la modelo es una de las mujeres más lindas de la televisión colombiana. Una de sus mayores características son sus alargadas piernas, un aspecto que se ha notado cada vez más debido a las looks que usa cada noche -siempre con faldas y vestidos ajustados- por lo que ha sido objeto de crítica.

Para desmentir el rumor de que su intención es mostrar su figura esbelta decidió compartir una publicación -donde aparece con un look del reality- confesando en la descripción que la verdadera razón por la que se viste de esta manera es simplemente de conectar con la temática del escenario.

"Veo que mi vestuario en Yo me llamo ha sido motivo de muchos comentarios. No tiene que gustarle a todos por supuesto que no… soy de tenis y short siempre (si así de básica y cómoda soy yo). Pero, es un show de televisión, es un escenario intergaláctico y solo puedo decirles vienen muchos looks diferentes y arriesgados", fueron algunas de sus palabras.