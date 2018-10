Ana Victoria Beltran es reconocida por su papel como Daniela en 'Padres e hijos', sin embargo, luego de ese papel no volvió a aparecer en televisión hasta su corta participación en el reality de cocina 'MasterChef Celebrity', el cual la volvió a posicionar en la farándula colombiana. Ana Victoria Beltrán reveló algo duro de su embarazo

Por primera vez luego de que compartiera en sus redes sociales su primera ecografía, para anunciar su embarazo, habló para las cámaras de Lo Sé Todo. En una entrevista la actriz confesó que se encuentra muy emocionada por su nueva etapa, aunque le ha dado un poco duro por los síntomas; hasta un seguidor de sus redes sociales le pregunto qué había hecho para bajar de peso, y jocosamente contesto que estar embarazada.

"Me siento muy feliz, muy 'maluca', me ha dado muy duro. Hace poco me preguntaron qué había hecho para adelgazar y yo pensé, embarazarme; he vomitado y dormido mucho. Pero todo el mundo me ha dicho que vale la pena y así es, estoy muy contenta con mi familia", confesó.