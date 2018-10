¡Las llamó payasas ! Kim Kardashian se avergüenza de Kourtney y Khloé por sus atuendos en Japón

En el episodio del domingo de ‘Keeping Up with the Kardashians’, Kim planeó un viaje a Japón para filmar una campaña de Yeezy debutando en la temporada 7 que terminó en pelea.

Kim Kardashian reiteró que le encanta trabajar Kanye de esa manera porque él le escucha sobre cosas que ella considera importantes para ella en el tema laboral.

"Solo tengo unos pocos días para que me saquen 20 looks. Japón es la campaña, no podemos recrearla. Hay docenas de personas trabajando en esto, por lo que es mucha presión. Es la colección de mi esposo y quiero asegurarme de que haga un buen trabajo y que a él le guste cómo resulta todo", explicó.

Batalla entre las Kardashian

Pero las cosas se pusieron difíciles cuando Kim decidió llevar a las hermanas Kourtney, de 39 años, y Khloé, de 34, al viaje, solo para odiar todas sus elecciones de moda. Después de su primera noche de fiesta, decidió que tenía que decir algo.

"Ni siquiera puedo cenar porque estoy muy disgustada con los locos atuendos de mis hermanas que no van con mi look. Al igual que, no puedo tomarlo. Mis hermanas se ven tan locas. En realidad es vergonzoso. Kourtney con el atuendo de inspiración japonesa, y Khloé lleva lentejuelas plateadas, sombras de ojos color turquesa, enormes aretes de araña; son como si estuvieran completamente en conflicto, haciendo que mi atuendo se vea realmente mal y lo estén arruinando todo. Necesito que la colección Yeezy sea estrenada y no toda esta distracción loca en el fondo", criticó Kim.

Las tildó de “payasas”

Al sentarse con sus hermanas a la mañana siguiente, Kim Kardashian no endulzó sus opiniones, y les dijo que parecían payasas. "No estoy bromeando. Esto no es como una cosa turística en Halloween, disfrazarse como una geisha japonesa, a menos que estemos en una casa de geishas. Solo creo que tienes que gustarte, relajarte. Como, puedes ser más cool. No les estoy diciendo a ustedes, quiénes deben ser y qué ponerse o nada, pero les estoy diciendo quiénes ser y qué usar. Podría ser el momento de una revisión de la moda, para que te mantengas joven y relevante”, le increpó Kim.

Y a medida que pasaron los días, las críticas de Kim no mostraron signos de desaceleración. "Kourtney y todas las personas glamurosas, en este punto, me odian, porque acabo de matar todos sus sueños. Y no me importa. Si no puedes aceptar las críticas, no deberías haber venido en este viaje”, finalizó Kim.

Con información de Luis Fernando Herrera

Te recomendamos en vídeo: