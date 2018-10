Pati Chapoy da golpe final a las humillaciones hacia Atala Sarmiento

Aunque la gente se moleste y critiquen continuamente el programa de Ventaneando, nadie puede negar su éxito. Lleva más de 22 años al aire y es un gran referente para el mundo del entretenimiento.

Por ello, los conflictos internos que han tenido los han vuelto tendencia a nivel nacional. Sobre todo, desde la salida de Atala Sarmiento, quien según los rumores tuvo grandes conflictos con la líder del programa Pati Chapoy.

Ésta última ha realizado varias indirectas hacia su ex compañera, y en esta última ocasión comentó:

“Porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos, en algún momento, hemos vivido el no tener trabajo. Me gusta que la gente lo tenga y que cobre para que pueda vivir bien, es muy bueno, es de mucho beneficio para todos”.

Esto por todas las idas y venidas de Atala Sarmiento. Primero había rechazado el programa de Televisa Intrusos para abrir su propio programa en YouTube. Sin embargo, tras la salida de Maca decidió finalmente tomar la oferta.

Mientras tanto sus ex compañeros han demostrado que poco era el cariño que le tenían.

“Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora. Me siento halagada, porque al final de cuentas es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas”, admitió Pati Chapoy.