Pangal Andrade se muestra dolido luego que Raquel Argandoña lo vinculara con Jhendelyn Núñez

Un viaje bastó para que comenzaran las especulaciones sobre una posible relación entre Pangal Andrade y Jhendelyn Núñez. Tema sobre el que incluso Raquel Argandoña se dio el tiempo para comentar.

"Me acuerdo del Pangal cuando hablo del Cajón del Maipo yo. ¿Cómo estará? Parece que está pololeando con la Jhendelyn", dijo su exsuegra durante el programa Sin límite, de Radio Agricultura.

Sin embargo, sus palabras no cayeron nada bien al ex chico reality, quien se mostró dolido por las palabras de la presentadora.

"No entiendo qué onda Raquel, no sé por qué dice algo así… No tengo nada con Jhendelyn, no la veo desde que terminamos de grabar el programa. Me cae bien, es simpática, pero no tengo nada con ella", dijo a La Cuarta.

"Es más, estoy más solo que nunca. Me da pena, porque a Raquel le tengo mucho cariño y no entiendo por qué dice ese tipo de cosas", dijo con pesar.

Por su parte, Jhendelyn Núñez comentó que "puede que ella haya hecho eco del morbo de ver a dos personas jóvenes y solteras que comparten un viaje, que trabajan juntas y que tienen buena onda".

"Él es muy buena onda, muy simpático, somos amigos, pero no pasa nada en términos sentimentales… estoy en otra, enfocada en mi trabajo", aclaró.

