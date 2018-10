¿Envidia? Keira Knightley criticó a Kate Middleton por lucir perfecta luego de dar a luz

La maternidad es todo un reto, una experiencia llena de desafíos. Pero la actriz Keira Knightley criticó a Kate Middleton por lucir perfecta luego de dar a luz.

La protagonista de Piratas de Caribe, de 33 años, dio a luz a su hija Edie en 2015, un día antes de que la Duquesa de Cambridge trajera al mundo a su segunda hija, Charlotte.

En ese momento, a la actriz le impactó ver a Kate en televisión, con su bebé en brazos a las afueras del hospital, siete horas después de haberla dado a luz…maquillada y con tacones.

Así lo refleja en el ensayo titulado The Weaker Sex, incluido en la colección Feminists Don’t Wear Pick (And Other Lies), liderado por la escritora Scarlett Curtis.

"Ocultas nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas furiosas. No lo muestres. No lo cuentes. Quédate quieta con tu bebé en brazos y que te saquen fotos un grupo de fotógrafos hombres", se puede leer en su ensayo.

Por esto Keira Knightley criticó a Kate Middleton

La también protagonista de Orgullo y Prejuicio expresó su molestia sobre cómo la sociedad exige perfección a las mujeres recién dadas a luz y cómo tienen que recuperar con rapidez su figura.

Es costumbre en la realeza británica, que la familia se muestre a las afueras del hospital junto con el recién nacido, para presentarlo oficialmente ante la prensa y el mundo.

Así lo han hecho los Duques de Cambridge, Kate y el príncipe William, momentos en los que ella ha lucido impecable.