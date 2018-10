Final de 'La Academia' desata críticas y deja la reputación del programa por los suelos

Este domingo se llevó a acabo la final de 'La Academia', como era de esperarse la polémica no se hizo esperar en la última emisión del programa.

Luego de la expulsión de Silvia, una de las concursantes con más talento, según el público, las redes sociales explotaron y comenzaron a afirmar que había sido un robo y un fraude.

Tras la polémica minutos antes de que la emisión llegara a la final, la dinámica continuó y Paola, proveniente de Guatemala se convirtió en la ganadora de esta generación.

La falta de talento de Paola, a decir de los seguidores del programa, fue una de las situaciones que hizo que la emisión perdiera credibilidad. Pusieron en duda que en este programa se le dé prioridad al talento.

Unos aseguraron que el triunfo de la guatemalteca se debió a que la empresa quiere fortalecer su presencia en Centroamérica y no al talento de la cantante.

TERRIBLE. Y no lo digo por ser Mexicana, lo digo porque no se lo merecía. Se quedó estancada desde hace 10 conciertos no avanzaba y las verdaderas ganadoras debieron haber sido Dalia y Silvia. Paola no ganó, ganaron los votos guatemaltecos. #LaAcademia

— v boone (@seyfriedxb) October 8, 2018