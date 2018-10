Este popular juego de mesa está prohibido para la reina Isabel y toda la familia real

Ser miembro de la realeza británica es más que envidiables vestuarios, fotos y bodas de cobertura mundial. El protocolo inglés tiene reglas estrictas que si bien, la mayoría de ellas son entendibles, algunas logran dejarnos perplejos por pensar: ¿cómo puede afectar eso a alguien?

Existen varios estatutos muy curiosos: los miembros de la realeza no pueden dar autógrafos, no pueden arreglarse las uñas de forma diferente al “modo natural”, tomarse selfies, etc.

La que en particular llama la atención es la prohibición de un juego muy popular a nivel global: Monopoly.

Tomado en cuenta que Monopoly debutó en el mercado en 1935, se desconoce a ciencia cierta desde cuándo está vigente esta peculiar prohibición. No obstante, la noticia se extendió a nivel mundial en 2008, cuando el Príncipe Andrew, Duque de York, realizó una visita a Leeds Building Society, una de las financieras de hipotecas y ahorros más prestigiosas del mundo.

A forma de bienvenida, se le presentó como regalo un tablero de Monopoly y varios medios de comunicación en su momento fueron testigos de su respuesta: “Gracias, pero en casa mi familia y yo no tenemos permitido jugar esto, se vuelve un vicio con facilidad”.

Así pues, todo indica que la Familia Real nunca tendrá la satisfacción cuando se adquiere una propiedad imaginaria. Aunque posiblemente no les quite el sueño, es curioso cómo al pertenecer a un linaje específico se pueden perder cosas tan cotidianas.

SE tiene conocimiento que, incluso, la excéntrica regla se extiende a las esposas de los príncipes William y Harry: Kate Middleton y Meghan Markle, quienes tienen prohibido jugar el famoso Monopoly. Ojalá que ella no sean fans del juego de mesa.

