Daneidy Barrera, la popular Epa Colombia, nunca deja de generar polémica, pero pese a los diferentes comentarios que levanta, una constante en su vida es su pareja amorosa de lo cual se ha enorgullecido en sus redes sociales y ha dejado a más de uno callado. 'Epa Colombia' anunció que tendrá un nuevo integrante en su familia.

Diana Celis, jugadora de de fútbol profesional, ha sido una de las personas que ha estado al lado del crecimiento que ha tenido la polémica mujer. No solo apoyándola con la grabación de sus videos, sino también emocionalmente. Las apariciones de la pareja en la red social han incrementado, pero lo que recientemente se robó la atención fue la manera en como sellaron su compromiso.

La jugadora del equipo femenino del equipo de la equidad sorprendió a su novia con un cachorro de raza Shih Tzu al que bautizó como 'Teo'. Durante el video no dudo en mencionar que es su hijo, el que demuestra el compromiso que las dos mujeres le tienen a la relación.

Muchos han hablado sobre las sorpresiva noticia que hizo 'Epa' a través de sus historias de Instagram, ya que para algunos les parece exagerado el hecho de que lo traten como parte de su familia, mientras otros simplemente les parece que es una gran responsabilidad.

Diana Celis hace poco apareció haciendo una explicación que dejó a más de uno con la boca abierta. Por medio de unas historias revelaron algunos rumores que corren en redes sociales, hace cuánto se conocen, cuáles son los atributos que más les gustan de su pareja, si es una relación por conveniencia económica.

"Nosotras nos conocimos cuando no tenía nada. Yo no estoy contigo porque tengas plata, porque tú no tienes plata, no tienes nada, solo anda con diez mil pesos", dijo la jugadora de la Selección Colombia de fútbol de salón.