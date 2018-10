"Yo también pasé por eso": Daniel ex "Huevo" Fuenzalida ofrece ayuda para rehabilitar a Pilar Cox

La complicada situación que vive Pilar Cox por estos días no ha dejado indiferente a nadie. Recientemente la actriz apareció en varios portales de noticias tras protagonizar un escándalo en un hostal, luego de lo cual fueron sus propios hijos los que explicaron el difícil momento por el que atraviesa debido a su bipolaridad y adicción al alcohol.

"A nosotros no nos deja acercarnos. No se deja ayudar", declaró Valeria Ruiz. Su hermano Martín Ruiz , en tanto, aseguró que su madre ha estado en rehabilitación en reiteradas ocasiones. "Las adicciones le han comido la vida", dijo.

Estas palabras llegaron a oídos del presentador Daniel ex "Huevo" Fuenzalida, quien abandonó sus adicciones hace varios años gracias a un extenso proceso de rehabilitación. Por eso mismo, desde que se enteró de la situación de Pilar Cox, ha estado intentando ubicarla para ofrecerle su ayuda.

"Cuando supe esto me conseguí el teléfono de Pilar y le mandé un WhatsApp, a ver si por último nos tomábamos un café. No con la intención de querer rehabilitarla porque esa es una decisión de ella, pero no he tenido respuesta", dijo a La Cuarta.

"Feliz me junto con ella a hablar de esto que es una enfermedad. Yo también pasé por eso, no me creo psicólogo, pero me encantaría que conversáramos", agregó.

Además,Daniel ex "Huevo" Fuenzalida comentó que su ayuda podría ir a modo personal o a través de su centro "Contradicción". "Yo quiero mucho a la Pilar. No tenemos una gran amistad, pero nos hemos encontrado en un par de programas y creo que puede que le haga un clic esta exposición mediática", señaló.

Te recomendamos: