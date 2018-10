Critican a Lele Pons por su forma de conducir en 'La Voz México'

La segunda ronda de audiciones de 'La Voz México' comenzó con todo, pero algo que sigue sin convencer a los fans del programa es la participación de Lele Pons en la conducción, quien con exagerados ademanes, gritos en medio del programa y muy poco maneja del programa, ha causado polémica.

Las reacciones no se han hecho esperar, pese a haber salido de las redes sociales, aún le falta experiencia frente a las cámaras.

#LaVozMexico Ya que están metiendo a cantantes y coaches de otros programas…….Porque no aprovechan y se traen a otra conductora…La Lele Pons nomás no. 😧😧

Sin duda muchos dicen que Jacky Bracamontes era la persona ideal para conducir la emisión.

Tuve que googlear quien es @lelepons 🤷🏻‍♀️! porque neta no sé de dónde salió! Y pues acabo de ver algunos de sus videos y no más no me dieron risa ni nada! No me agrada como conductora 🙅🏻‍♀️ Extraño a @jackybrv en #LaVozMexico ! 🤔

— Anel Vera (@anelvera) October 8, 2018