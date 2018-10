Cómo fue la noche en la que presuntamente Cristiano Ronaldo violó a Kathryn Mayorga

Kathryn Mayorga tenía 25 años cuando conoció a Cristiano Ronaldo, en Las Vegas. Y ahora, de 34 años, acusó al futbolista portugués de haberla violado.

La luz de la estrella de la Juventus se apaga en medio de esta polémica.

Sobre todo porque la revista alemana Der Spiegel reveló que el jugador habría ofrecido 375 mil dólares por un acuerdo de silencio entre las partes: cero cargos y silencio de los testigos.

La exmodelo morena y de ojos verdes, contó a la publicación que fue violada por Cristiano Ronaldo en un hotel de Las Vegas, Nevada, de donde es oriunda Mayorga.

Lo que pasó la noche en la que presuntamente Cristiano Ronaldo violó a Kathryn Mayorga

. Ambos se conocieron una fiesta en el casino Rain, perteneciente al Hotel Palms Casino Resort.

. Todos disfrutaban de la noche con copas de champán, como lo muestran imágenes difundidas por la revista alemana.

. La fiesta continuó en la habitación del futbolista, en el jacuzzi. Después, según Mayorga, Cristiano la llevó a otra habitación donde la habría violado.

. Cristiano la “violó analmente, sin condón y sin lubricante (…) después de agredirme, no me dejaba ir (…) Me miró con esa cara de culpable. Casi como si se sintiera mal”, confesó Mayorga.

. Entonces, los abogados del exjugador del Real Madrid le ofrecieron 375 mil dólares por su silencio, acuerdo aceptado por la mujer por temor a represalias.

Kathryn Mayorga trabajaba en la actualidad como profesora de gimnasia de primaria, empleo que abandonó para enfocarse en la denuncia contra Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el jugador portugués desestimó esta denuncia.

“Lo que han dicho, mentira, fake news. Quieren publicidad a mi costa”, expresó en su Instagram, entrada que borró tiempo después.

Imágenes difundidas por Der Spiegel:

Mayorga trabajaba como modelo mostrando productos en sitios nocturnos.