¿El fin de Cristiano Ronaldo? Según un documento, pagó 375 mil dólares para callar su violación

La vida deportiva y personal de Cristiano Ronaldo se sigue manchando de forma indetenible. Una nueva prueba sobre el caso Kathryn Mayorga incrementa las posibilidades de su hundimiento. El diario alemán Der Spiegel reveló un documento que señala que el portugués pagó 375 mil dólares para que la mujer callara la violación presuntamente ocurrida en 2009.

El informe, que proviene de 'Football Leaks', señala que Cristiano recibe el seudónimo Topher (nombre griego). El supuesto acuerdo por la alta suma de dinero se concretó el 12 de agosto de 2010 junto a un análisis de HIV que Ronaldo le otorgó a la modelo norteamericana, revelando que hubo un encuentro sexual sin protección. Por si fuera poco, el documento expone unas disculpas del futbolista por haber forzado al sexo anal "brusco y precipitado".

La semana pasada, el diario The Sun difundió un video de Ronaldo y Mayorga bailando en una discoteca en Las Vegas, el día de los hechos. En sus redes sociales, el delantero de la Juventus negó rotundamente la violación. "Se quieren hacer famosos a mi costa", afirmó. Su pareja, la modelo española Georgina Rodríguez, saltó en su defensa al igual que el club italiano.

Kathryn Mayorga ya había formalizado su denuncia en 2009, pero solo indicó que el responsable fue "un famosos futbolista". Por lo que el proceso no prosperó. Sin embargo, el abogado Leslie Stowall aseguró que ella tomó la decisión de reabrir el caso gracias "al movimiento Me Too, donde las mujeres se han puesto de pie contra las agresiones sexuales".

Según testimonio de Mayorga, el episodio ocurrió en el hotel Palms cuando coincidió con unas amigas en la celebración de Cristiano Ronaldo. Posteriormente, el jugador invitó a la mujer al jacuzzi, pero aclaró no tener traje de baño. Fue cuando presuntamente el portugués le ofreció unos pantalones cortos y se accionó la violación cuando esta se cambiaba.

'CR7', quien anotó el fin de semana al Udinese, ha sido duramente criticado en las redes sociales. También ha tenido el respaldo de futbolistas y miles de usuarios. Las ganancias económicas de sus patrocinantes han decaído tras la revelación del caso y su nombre deportivamente se ha visto manchado. ¿Será el fin de Cristiano Ronaldo?

Te recomendamos en video