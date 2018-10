¡Ya tienen fecha! China Suárez cuándo se casará con Benjamín Vicuña

Desde que se supo que China Suárez y Benjamín Vicuña están comprometidos, toda la atención se ha enfocado en la fecha. Y es que si bien la propuesta está, nadie sabe cuándo sucederá.

Pero las dudas terminaron hace unos días, cuando el programa "Intrusos" de Argentina le preguntó por los planes de la boda. "Ustedes tienen más ganas de casarse que yo, ¿por qué no se casan ustedes?", respondió la modelo entre bromas.

Más tarde, eso sí, explicó que la ceremonia se realizará el próximo año. "Va a ser el año que viene. Ya este año no llegamos", dijo.

"Hay que organizarlo. Le dije (a Benjamín) que después de arrodillarse tiene que poner fecha. No sé cómo se hace, él no se casó nunca tampoco así que no sabemos. Ya organizaremos", agregó.

Sobre su relación, comentó que "a lo mejor es porque nunca me duró tanto un novio. Me duraba un año… está buenísimo encontrar un amigo en la pareja".

Recordemos que la pareja se conoció durante la filmación de "El hilo rojo" (2016), en donde ambos fueron protagonistas.

Desde entonces, han permanecido juntos y a comienzos del 2018 recibieron a Magnolia, su primera hija juntos.

