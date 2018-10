¡Busca ganar dinero extra! Tío de Hailey Baldwin piensa rifar una entrada a su boda con Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto en una corte de Nueva York y la fanaticada sigue atenta a lo que será la fiesta de bodas que promete ser un gran acontecimiento. El evento será costeado por su totalidad por el cantante, el cual no escatima en gastos para complacer los deseos de esposa por las leyes americanas.

El pasado 13 de septiembre Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, de 21 años, se casaron en secreto en Nueva York tras comprometerse en julio pasado.

El tío de Hailey Baldwin piensa sacarle provecho a su nuevo sobrino Justin Bieber, quien saltó a la fama muy joven como una estrella de Youtube y más tarde labraría una carrera en la que desfilan temas como Boyfriend, Beauty and a beat, ever say never Baby y Love Yourself.

Billy, el tío de Hailey, quien quiere vender tiques de rifas para que una fanática gane la oportunidad de ser su cita en la fiesta, la información la dio el familiar a un medio de comunicación.

¿Quién será la afortunada o el afortunado que se gane esa entrada a la boda del año?

