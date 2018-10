¿Un guiño? Melania Trump y Victoria Beckham se “uniforman” con un vestido casi idéntico

View this post on Instagram

من بدت اجمل بفستان #فيكتوريا_بيكهام؛ #ميلانيا_ترامب ام #فيكتوريا_بيكهام ؟! Who were the best wearing @victoriabeckham : @victoriabeckham herself or @flotus ?! #melaniatrump #victoriabeckham #laha #lahamag #celebrities #royalfamilies #style #مجلة_لها