Pati Chapoy habla sobre el nuevo trabajo de Atala Sarmiento

Tras el anuncio de la llegada de Atala Sarmiento al programa Intrusos de Televisa mucho se especuló sobre la reacción de sus ex compañeros de Ventaneando, especialmente de Pati Chapoy. Sin embargo, a pesar de que en primera instancia no hubo reacción directa, quedó claro que ahora existe una competencia entre ambos programas pues una publicación que señaló el rating de ambos programas se declaró la guerra entre las conductoras.

Después de la polémica en torno a la salida de Atala de Ventaneando, las fricciones entre ella y Pati Chapoy iniciaron pues de forma indirecta, ambas se imitaban o hablaban de la otra.

Así, el público pensó que la relación entre Pati Chapoy y Atala Sarmiento se tensaría más con el nuevo trabajo de Atala pero de forma inesperada, Chapoy decidió hablar sobre la nueva etapa que está viviendo su ex compañera.

Y es que lejos de iniciar una nueva guerra de insultos, la conductora de 69 años aplaudió que Atala haya conseguido esa oportunidad y celebró que haya diversidad en dicha televisora para brindar trabajo a nuevos talentos.

“Me da gusto que tenga trabajo porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos, en algún momento, hemos vivido el no tener trabajo. Me gusta que la gente lo tenga y que cobre para que pueda vivir bien, es muy bueno (los espacios en otras televisoras), es de mucho beneficio para todos”, expresó la periodista a Milenio.

Aunque los rumores de que Sarmiento se integraría a Televisa comenzaron a principios de este año, tras aparecer en una emisión del programa Hoy, nada se concretó. Posteriormente, se anunció la transmisión del nuevo programa Intrusos, con Pepillo Origel pero tampoco hubo rastro de que Atala estaría.

Fue apenas hace unos días que se confirmó la entrada de la conductora de 45 años a dicho programa, tras la salida de Maca Garriedo.

“Yo estaba saliendo de otra empresa, otro programa y no me sentía lista. Después me invitaron, vine aquí y vi cómo trabajaban (…) me di cuenta que era un ambiente muy relajado”, expresó Atala al comenzar el show.