¡Morirás de risa! 3 series de comedia para ver en Netflix este fin de semana

Netflix tiene las mejores opciones para pasar un fin de semana frente a tu televisor jusnto a tus amigos disfrutando un divertido momento. Estas tres series son de lo mejor en comedia que la plataforma de series y películas en streaming tiene para ofrecer:

1.- Parks and Recreation

El idealismo de la sirvienta pública de larga data Leslie Knope puede parecer un poco difícil de tragar en estos tiempos de turbulencia política, pero esa es precisamente la razón por la que necesitamos esta serie: el optimismo de Leslie nos hace creer que la vida puede ser realmente buena si defiendes tu trabajo e imbuyes todo lo que haces con pasión. Y si aún no está listo para adoptar una disposición tan soleada para usted mismo, siempre puede buscar distracción y reírse con episodios como "La temporada de la gripe". O "Lil 'Sebastian". O "El debate". O "Sorpresa de Halloween". O cualquier número de episodios poblados por los hilarantes y encantadores residentes de Pawnee (Perd Hapley, Joan Callamezzo, Ethel Beavers y muchos más) y el elenco apilado de clientes habituales que pueblan el Departamento de Parques. La serie ganó varios Emmys y Globos de Oro y ahora la puedes disfrutar en su totalidad por Netflix.

2.- Arrested Development

Dejando de lado su cuarta temporada inconexa (un esfuerzo divisivo que se ve mejor como su propia entidad), Arrested Development es un clásico de la comedia moderna, una farsa enmascarada que se hace pasar por un falso documental sobre un clan inherentemente desagradable de gente rica que está tan fuera de contacto (cómo ¿Cuánto costaría un plátano – diez dólares?). Cuando el patriarca George Sr. es arrestado por fraude, envía a su familia a una espiral, tratando desesperadamente de aferrarse a su efectivo restante y los últimos vestigios de su lujoso estilo de vida, apuntalando la ilusión de maneras cada vez más ridículas (y provocando comentarios cada vez más exasperados del narrador Ron Howard). Te aseguramos que esta serie te sacará carcajadas, una tras otra.

3.- The Good Place

Michael Schur (The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine) se aleja de su comedia habitual en el lugar de trabajo para esta comedia sobre la vida futura, que se centra en Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), quien se encuentra en "el lugar bueno" cuando su vida llega hasta el fin. Aunque se le dice que esto se debe a que ha llevado una vida buena y altruista, Eleanor sabe que es una persona terrible y que solo se encuentra en esta utopía debido al error de su arquitecto (Ted Danson). Con este mundo ilimitado y ficticio, Schur puede arriesgarse y crear un espectáculo verdaderamente ridículo que aún se ocupa de la moralidad y otras cuestiones filosóficas. Si bien la primera temporada es excelente, un giro lleno de spoiler realmente abre el potencial del programa en su segunda temporada en Netflix.

