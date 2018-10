Daneidy Barrera, la popular Epa Colombia, nunca deja de generar polémica y menos ahora que apareció nuevamente -y con más fuerza- en sus redes sociales. Pesé a los diferentes comentarios que levanta, una constante en su vida es su pareja amorosa. La verdad detrás de la relación amorosa de 'Epa Colombia'.

Diana Celis, es jugadora de fútbol profesional y ha sido una de las que más ha apoyado a 'Epa' con su vida como influencer. No solo ha sido una de las personas que ha estado detrás de cámaras, sino que también ha aparecido en algunos de ellos mostrando su particular forma de llevar su vida amorosa. Pero esta vez apareció haciendo una explicación que dejó a más de uno con la boca abierta.

Por medio de unas historias revelaron algunos rumores que corren en redes sociales, hace cuánto se conocen, cuáles son los atributos que más les gustan de su pareja, si es una relación por conveniencia económica.

"Nosotras nos conocimos cuando no tenía nada. Yo no estoy contigo porque tengas plata, porque tú no tienes plata, no tienes nada, solo anda con diez mil pesos", dijo la jugadora de la Selección Colombia de fútbol de salón.