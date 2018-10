¡Hasta un zapato se lanzaron! La rivalidad entre Nicki Minaj y Cardi B no cesa, ahora se fueron a las manos

La rivalidad y enemistad existente entre las Cardi B y Nicki Minaj sigue sin detenerse y ahora trascendió a lo físico. Las talentosas estrellas de la música protagonizaron un nuevo escándalo. En esta oportunidad el evento se registró en la fiesta de Íconos de Harper’s Bazaar, pelea que terminó entre hematomas, uñas rotas, zapatos y pelucas volando por los aires.

De momento, ambas artistas se habían lanzado indirectas, a través de redes sociales y en eventos públicos por separado. Hasta que coincidieron en una fiesta y se produjo el “encontronazo” y los fuertes golpes.

Trascendió que la propia Cardi B le llegó incluso a arrojarle un zapato a Nicki.

La seguridad de Cardi B tenía órdenes de pararla en caso de que esta quisiera acercarse a la cantante de ‘Chun Li’. Y fue en ese momento cuando la bomba estalló y la rapera perdió por completo los papeles hasta el punto de arrojarle un zapato a Nicki Minaj, supuestamente por decirle que debía “cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta”.

Entre el revuelo, uno de sus guardaespaldas, que intentaba sujetarla, acabó golpeándole en la cara y como resultado Cardi B terminó con un gran bulto sobre la ceja. Afortunadamente, consiguieron contenerlas y que la cosa no llegara a más, pero la organización de la fiesta no dudó en expulsar a Cardi del lugar, quien tuvo que irse con un pie descalzo.

He dejado que me menosprecies

Cardi B publicó en Instagram un mensaje refiriéndose al incidente y a su mala relación: “He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí, dejé que intentaras parar mis cosas, ¡que jodieras la forma en que como! Has amenazado a muchos artistas de la industria diciendo que si trabajaban conmigo dejarías de trabajar con ellos”.

View this post on Instagram CHEETAHLICIOUS A post shared by CARDIVENOM (@iamcardib) on Sep 7, 2018 at 5:57pm PDT

“Te he dejado contar demasiadas mierdas de mí. Me he enfrentado a ti en persona dos veces, y cada una de ellas has asumido el mea culpa. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija , o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡¡ ahí sobrepasas todos los putos límites!!. Las zorras dicen mucha mierda en sus raps pero en la vida real son unas cobardes”, finalizó el mensaje de Cardi B.

De momento, habrá que esperar que las dos cantantes no coincidan en otro evento porque prometen seguir con la pelea.

