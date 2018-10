La princesa Diana y el Príncipe Carlos solo se habían visto 12 veces antes de comprometerse

El documental 'The Story of Diana', disponible en la plataforma de Netflix, destapó varios secretos sobre la familia real y más específicamente entre la princesa Diana y el Príncipe Carlos. No solo se reveló el largo historial de relaciones de Carlos antes de comprometerse con Diana, sino que además se reveló que el matrimonio fue total y absolutamente arreglado.

Lady Di was full of surprises 👑 pic.twitter.com/A3NLuoRPcd — Harper's Bazaar (@harpersbazaarus) October 4, 2018

La corona necesitaba limpiar la imagen de mujeriego de Carlos y para eso, se necesitaba a una chica hermosa, inocente y con una connotación pura que ayudara a limpiar un poco la proyección que Carlos ya había hecho llegar a la prensa, con diferentes mujeres que pasaron por su vida antes de anunciar su relación con Diana. Justo antes del compromiso ambos solo se vieron una docena de veces, un número demasiado corto para poder desarrollar afecto, es por eso que este dato confirma lo arreglado que estuvo e matrimonio.

Diana y Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 y la boda se convirtió en el evento televisado más visto del planeta. Lo que muy pocos sabían, era que Carlos y Diana apenas se conocían, habían sido seleccionados por la corona para causar furor en las masas y así fue como sucedió.