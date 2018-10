Así era el trabajo de niñera de Lady Di antes de convertirse en Princesa

El documental de Netflix 'The Story of Diana', ha revelado uno de los roles de la eterna Princesa Diana o Lady Di, justo antes de casarse con el príncipe Carlos. Fue la primera mujer que se casaba con alguien de la familia real en tener un trabajo con salario, algo que para la época era muy innovador, pues se estilaba que las mujeres de la familia real no trabajaran.

Lady Di was full of surprises 👑 pic.twitter.com/A3NLuoRPcd — Harper's Bazaar (@harpersbazaarus) October 4, 2018

'The Story of Diana' revela que Lady Di trabajaba de niñera y de maestra de jardín de niños con un sueldo de $5 la hora, un rol no tan respetado ni admirado para la época, pero que le permitió a ella tener la independencia económica que tanto necesitaba. Fue justo cuando tenía este trabajo, que empezó su relación con Carlos, causando furor en los medios al punto de ser un frenesí absoluto.

Cuando se reveló la identidad de Diana y se supo a lo que se dedicaba, los medios y fotógrafos, tantos nacionales como internacionales, inundaron su lugar de trabajo y el jardín de niños se terminó convirtiendo en una especie de cacería de paparazzis. Diana de inmediato se vio demasiado expuesta al punto de tener que dejar su trabajo para poder sentirse más protegida