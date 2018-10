La barranquillera confesó que durante ese momento de su vida no solo tuvo que lidiar con el estrés de los procesos legales, sino que también sufrió de maltrato psicológico por parte de su expareja. Valerie Domínguez habló del maltrato psicológico que sufrió por parte de su expareja.

"En la mitad de la grabación de 'Los caballeros las prefieren brutas' pasó todo… Fue muy fuerte, tocó esperar un año para poder hacer públicas las pruebas. Al comienzo nadie sabía lo que estaba pasando, ni entendía nada… Las pruebas salieron al año y no fue fácil. Todo salió a la luz en el juzgado, incluso el maltrato del que fui víctima", expresó Domínguez a la revista Don Juan.

Domínguez advierte que como mujer no es fácil hablar de estos temas, y menos aún en una sociedad machista, debido a que las mujeres tienden a ser juzgadas por no dejar a la pareja maltratadora.

"Cuando estás metido en algo así la manipulación es tan fuerte que tú no puedes salir tan fácil… Una persona muy cercana a mí me dijo -Tú no tienes ni idea en lo que estás metida- Y sí, yo no sabía".