¡Preparen las palomitas! Netflix prepara para el 2019 un gran ‘universo de ciencia ficción’ que te cautivará

Netflix está aprovechando al máximo sus acuerdos con la leyenda de la televisión Shonda Rhimes y el director del Planeta de los simios y Cloverfield, Matt Reeves, al juntarlos para un proyecto ambicioso. Los creadores trabajarán en un largometraje y un universo de televisión basado en la próxima novela de suspenso de ciencia ficción Recursion de Blake Crouch. No está claro lo que Netflix califica como un "universo de TV", podría ser una serie completa, pero también podría ser una serie limitada que se expande en la película.

Recursion se trata de un "thriller de ciencia ficción que se salva al mundo, un romance épico y un intrincado procedimiento policial", que hace que parezca un cruce entre Cloverfield y How to Get Away with Murder.

Según un resumen del libro, que está programado para ser lanzado en junio de 2019, la historia gira en torno a una enfermedad que altera la memoria y la creación de un neurocientífico, que puede conservar los recuerdos más intensos de las personas y les permite revivirlos y reinventarlos. "Para algunos, [el dispositivo] ofrece la oportunidad de volver a escribir sus vidas completas", escribió Netflix. "En las manos equivocadas, derribará al mundo como lo conocemos".

En julio, Netflix anunció que estaba trabajando en ocho programas exclusivos con Rhimes, incluida una adaptación del libro ganador del premio Pulitzer 2010, El calor de otros soles y otra basada en las memorias de la CEO de Reddit, Ellen Pao. Sin embargo, la recursión no fue una de las ocho, por lo que es seguro decir que Netflix trabajará con Rhimes en más proyectos en el futuro.

