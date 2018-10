Para bien o para mal Carolina Cruz es una de las referencias más relevantes de la farándula colombiana, es por eso que sus redes sociales están en constante movimiento. Aparte de compartir algunos de los resultados de sus sesiones fotográficas, también muestra su vida familiar, sus rutinas de ejercicio y últimamente la respuesta a algunos de las críticas que le hacen. La fuerte respuesta de Carolina Cruz en redes sociales ante las críticas que le hacen.

Desde su entrada a Día a Día muchos han hablado de ella y aunque, esta semana, se encuentra por fuera de las cámaras de televisión también han encontrado cómo criticarla. Luego de conocer los dos casos de maltrato a la niñez que han consternado el país se han realizado diferentes campaña en redes sociales, una de ella es la de taparse un ojo, o los dos, para mostrar el rechazo a estos actos.

Y, es que como la presentadora no se unió (haciéndolo público) algunos usuarios de las redes sociales no dudaron en juzgarla. Es por eso que decidió escribir un contundente mensaje en el que expresa que es autónoma de saber como apoya para que estos casos no vuelvan a ocurrir en el país. Además, le hizo una reflexión a sus seguidores, pues criticando no es la mejor manera de iniciar un verdadero cambio a nuestra sociedad.

"(…) Este tema es tan grave que no lo vamos a solucionar tapándonos nada, abrir los ojos ante la triste realidad de nuestros niños. Tú, el que critica, ¿qué haces por ellos?. Ayudar no es solo donar, también lo podemos hacer donando tiempo, compañía, conocimiento(…)", fue una de las frases que escribió.

Y, es que la reflexión se extendió a no solo hacer de la queja algo común, sino que hizo un llamado a hacer acciones que construyan lo que queremos ver en nuestro entorno.

