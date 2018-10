La fotografía familiar que demuestra que Lady Di fue una niña muy solitaria

El documental The Story of Diana, que ya está disponible en Netflix, revela entre muchos secretos, la infancia solitaria de la princesa Diana, se ventila el hecho de que su madre abandonó a su padre con sus hijos para irse de su casa por otro hombre. Este escenario generó una grave depresión en el padre de Diana y un impacto negativo en ella como niña, convirtiéndola en una pequeña muy retraída.

Lady Sarah Spencer, Charles Spencer, Earl Spencer, Lady Jane Spencer & Lady Diana Spencer at home at Althorp in 1975. pic.twitter.com/yGFwA5XUS3

