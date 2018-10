La foto de Ariana Grande que desató fuertes rumores de embarazo

View this post on Instagram

omg y’all they got a pig!! it the cutest thing ever omg ♡ @arianagrande @brilovelife @iamskot Follow me👉 (@blessarivocals ) for more ♡ — #arianagrande #arianator #ariana #dwtforu #sweeteneriscoming #arianators #ʎɹɔoʇʇɟǝlsɹɐǝʇou #omgpage #sweetener #arianator #omg #talent #explorepage #omgariana #vma #vmas #mtv #godisawoman