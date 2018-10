El reality musical despierta cientos de emociones. En la fase de audiciones los participantes siguen dando mucho de qué hablar. Esta vez no fue por emocionar positivamente a la audiencia y los jurados, sino por burlas. Durante las presentaciones en Barranquilla la que se robó la atención fue una intérprete de Shakira, quien salió al escenario con un short de cuero y un top fucsia, sin zapatos y con una peluca de color rubio. La doble de Shakira en 'Yo Me Llamo' es la peor audición hasta el momento.

Con la canción 'La la la', que hizo la artista para el himno del Mundial 2014 en Brasil, la mujer sorprendió a todos. Pues no paso de la introducción, donde solo dice: "La, la, la". Por supuesto, la primera en intervenir fue la 'Diva' de Colombia quien le dijo:

El que continuó fue Pipe Bueno que le pregunto: "¿Cuánto llevas preparando el personaje?", quienes entre los participantes del jurado respondieron "ayer en el rumba", sacándole risas a la audiencia.

Cesar Escola le dio una oportunidad si aunque sea físicamente se parecen, a lo que Amparo añadió: "gírate que yo te digo si es tuyo (haciéndose referencia a su cola)". La participante muy obedientemente se volteó y empezó a bailar. Además, le pregunto sobre la peluca que llevaba puesta, aunque cumplía con el color del cabello de su personaje se encontraba en muy mal estado, tanto que la actriz le dijo:

Aunque la participante intentó excusarse en que es muy difícil bailar y cantar al tiempo salió del escenario.

La doble de Shakira en 'Yo Me Llamo' es la peor audición hasta el momento:



Algunos usuarios comentaron el video, que compartió el programa por YouTube, afirmando que la gente hace el ridículo para tener cinco minutos de fama, sin descartar la posibilidad de que de verdad alguien la había apoyado en esta locura.

"Cada Like, es una pan para esta pobre 'mujer"", "Amparo tiene razon esa pea estuvo fuerte", "La cara del maestro Escola emocionado para ver si salía una buena mujer y sale esa Shakira", "No es que uno quiera difamar si no que la gente por unos minutos de fama van es hacer el ridículo", "Será que la familia no les dijo que cantan horrible", escribieron algunos usuarios de la plataforma.