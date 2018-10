7 celebridades que expresaron a los medios su odio a las Kardashians

En una entrega de los MTV ella dio una gran indirecta a Kim Kardashian y a su forma de saltar a la fama.

Michelle confesó que su esposo no era muy fan de esta familia.

“Barack realmente piensa que algunas de las cosas que hacen las Kardashians no le gustan demasiado y que no representan el sueño americano”.

The National Enquirer publicó sobre una cierta rivalidad entre Kim Kardashian y Jennifer Lopez. Al parecer ésta última piensa que es lamentable que el cuerpo de Kim sea fabricado.

Uno de los actores más educados, más tiernos, y queridos del mundo del espectáculo admitió que no es fan de esta familia

“Miren a las Kardashians, valen millones. Ves eso y piensas: ¿Quieres decir que todo lo que tengo que hacer es comportarme como un puto idiota en la televisión y luego me van a pagar millones?”.

La cantante mandó una indirecta al referirse al corto matrimonio de Kim Kardashian con Kris Humphries en cual duró 72 días.

“Yo soy una persona de verdad, y no me voy a poner una cara falsa para Hollywood. A veces mi esposo y yo nos enfadamos, pero por eso no nos divorciamos a los cuatro meses…”