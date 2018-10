Aunque la presentadora sonrió, se alcanzó a sentir la tensión. El incómodo comentario que Amparo Grisales le hizo a Melina Ramírez en 'Yo Me Llamo' .

En Yo me llamo, muchas veces suelen haber discusiones relacionadas con el potencial de un imitador. Allí, se debate quién pasará a la siguiente ronda y quién no. No obstante, en el programa del 4 de octubre, Amparo Grisales le llamó la atención a Melina. Y es que, la presentadora 'metió la cucharada' e interrumpió a Amparo, lo que no le hizo gracia.

De hecho, se voltea para decirle:

"No me calles, Melina, por favor, que estoy acá en esta discusión", con una mirada seria en su rostro.

Melina, por su parte, solo sonríe con cierto nerviosismo y le dice "estaba pidiendo la palabra".

Recordemos que…

La actriz, Amparo Grisales, siempre da de qué hablar en el programa 'Yo me llamo'. Esta vez la imitación de un participante que imitó a Leo Dan no solamente la erizó, sino que hizo que le brotaran algunas lágrimas. La impecable interpretación hizo que en la evaluación del jurado la 'Diva' revelara algunas intimidades que tuvo con el verdadero artista argentino, dejando asombrados no solo al público sino también a sus compañeros del jurado.

