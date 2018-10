'Yo me llamo' es uno de los programas favoritos del país, con un rating superior desde su debut. Las audiciones, noche tras noche, han dado mucho de qué hablar y no solo por los participantes que imitan a sus artistas, sino también de algunos comentarios de los jurados. Críticas a Pipe Bueno por sus "canas falsas" en 'Yo me llamo'.

Pero, esta vez todo eso fue ignorado, pues un detalle en el look de Pipe Bueno fue lo que se robó el protagonismo. Al parecer el cantante de música popular se habría "pintado" algunas canas para parecer mayor o con más experiencia, así como César Escola o Amparo Grisales, afirmaron algunos usuarios de las redes sociales.

El gesto hizo que en las diferentes redes se volviera tendencia, pues muchos seguidores se han burlado por el detalle de su cabello, incluso han dicho que "se quiere parecer a César Escola" o quiere aparentar "la sabiduría de Amparo por todos sus años vividos".

Críticas a Pipe Bueno por sus "canas falsas" en 'Yo me llamo'.

Será que a @PipeBueno le pintó las canas el mismo que se las pintó a @IvanDuque ? pic.twitter.com/c7Vkc0WjuU — M a r g a r i t a . (@gaabrielamiier) May 12, 2018

JAJAJAJA @PIPEBUENO Y SUS CANAS!! *ESO ES SABIDURÍA* JAJAJA !! — Pipe Bueno Villavo (@FansPBNOVillavo) March 9, 2014

Sin embargo, en una entrevista con Pulzo, Pipe aclaró que sus canas no son pintadas, por el contrario, que son heredadas y que posiblemente en algunos años esté más lleno y con el pelo blanco.

"Me salieron primero por los lados, pero ya se me están pasando para el centro (…) son heredadas de mi abuelito, casi con 18 años ya tenía canas. Yo incluso me demoré, pero evidentemente, en cuatro años voy a estar forrado", confesó

El cantante también afirmó que le gusta el look que tiene porque "le han dicho que a las mujeres les gusta más" y por esto esta contento y tranquilo con sus canas.

Recordemos que…

Hace poco el mismo jurado fue objeto de burlas luego de que no tuvo nada que decir luego de la presentación de la intérprete de 'Janis Joplin'. Lo que los internautas no pasaron por alto la conducta por lo que afirmaron que muy posiblemente es que no dijo nada al respecto de la presentación porque no conocía sobre la artista.

Pipe bueno si sabrá quien es Janis Joplin??? #YoMeLlamo — Any Correa (@AnyCorrea13) October 2, 2018

Jajajaja lo mismo me pregunté yo, ni comentarios le hizo, y además hizo una cara de sorprendido… jajaja — Robinson Tamayo (@robinsontamayop) October 2, 2018

Ni amparo sabrá, el único que sabe de música es escola — Diego martinez (@Diegogangalee) October 2, 2018

Te mostramos en vivo: