Si eres fans de la serie de Netflix Merli te contamos 5 detalles sobre Carlos Cuevas

Carlos Cuevas es todo un galán y en cada actuación que realiza lo demuestra. Carisma, actitud y buena actuación son su carta de presentación.

En la serie Merli, transmitida por Netflix, Carlos Cuevas interpretó a Pol Rubio, un joven rebelde, pero de nobles sentimientos, que si bien era el rompecorazones del instituto, también vivió grandes amores y momentos especiales.

Nosotros te mostramos cinco aspectos de la vida de Carlos Cuevas y te invitamos a que si no has visto Merli lo hagas y no te pierdas la interpretación de este joven actor español:

Catalán

Cuevas nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1995, es de signo Capricornio.

Debut

Su primera aparición en televisión fue en 2002 cuando participó en la película La mujer de Hielo, donde ya comenzaba a despuntar como una futura estrella de la actuación.

Teatro

Fue aplaudido en 2016 por su interpretación de Romeo, en Romero y Julieta, de William Shakespiere, que tuvo gran receptividad en toda España.

Televisión

Su más reciente aparición en la pantalla chica fue en la serie Cuéntame cómo pasó, emitida en 2017, donde pese a realizar un papel secundario fue reconocido por su talento.

Reto

Ha dicho que le gustaría incursionar en la música, por lo que no descarta en un futuro muy lejano tomar los micrófonos y cantar.

Con información de Juan Azuaje Romero

