Los secretos de Aracely Arámbula para lucir espectacular siempre

Aracely Arámbula es sin duda una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano pues con su talento actoral y musical la han llevado a tener presencia en diferentes producciones. además, su belleza es innegable, pues con sus brillantes ojos verdes, su sonrisa y su escultural figura, es capaz de conquistar a cualquiera.

La actriz conquistó a los mexicanos desde su juventud, cuando protagonizó la telenovela “Soñadoras”, junto a Michelle Vieth y Angélica Vale, en 1998. Pero sin importar cuánto tiempo pase, Aracely sigue viéndose espectacular y día a día lo demuestra con sus publicaciones en redes sociales, donde se mantiene muy activa.

La artista tuvo un triunfal regreso a la televisión con la producción de Telemundo, La Doña y aunque ya terminó, fue tal el éxito de su personaje que regresó para tener una participación especial en El Señor de los Cielos.

En ambas producciones, Aracely luce impecable, con un cuerpo de envidia y una belleza que con los años se ha reafirmado. Es decir, tiene 42 años, dos hijos y una agenda muy demandante. ¿Cuál es su secreto?

En diversas ocasiones, "La Chule" ha dicho que todo se debe a una alimentación adecuada, ya que ayuda que su organismo adopte una buena forma.

“Yo como muy sano. Me gusta mucho todo lo orgánico y me encanta cuidar mi alimentación y la de mis hijos. Estoy muy informada porque tengo la fortuna de tener a mi hermano, que es doctor y médico estético”.

También ha aceptado que aprovecha que su hermano es médico cirujano para someterse a tratamientos y faciales con vitaminas que dejan su piel como nueva.

“Cada vez que puedo me escapo y me hago un plasma facial, que me lo hace mi hermano, y luego me hago radiofrecuencia corporal también en el abdomen. Me hago tratamiento de todo ese tipo”, explicó.