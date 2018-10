¡Reunión de lujo! Lil Kim y Christina Aguilera se reúnen en el escenario para cantar ‘Lady Marmalade’

Christina Aguilera inició el miércoles las fechas de su muy anticipada gira ‘Liberación’ en la ciudad de Nueva York.

La poderosa cantante, de 37 años, sorprendió a la multitud que llenó en el Radio City Music Hall con una invitada muy especial: la rapera Lil ’Kim.

Ambas cantantes tienen una historia juntas, habiendo colaborado en 2001 en la banda sonora del éxito de Moulin Rouge "Lady Marmalade" (junto a Mya y Pink) y nuevamente en 2002 en la canción Stripped de Aguilera "Can't Hold Us Down". La canción original de Patti LaBelle les ganó el Grammy a la mejor colaboración pop con voces.

Aguilera estaba en medio de cantar la canción cuando sacó a Lil ’Kim y le dijo a la multitud el miércoles: "Les tengo una sorpresa: ¡Lil ’Kim, Lil’ Kim, Lil ’Kim!" La rapera, de 44 años, luego apareció en el escenario vestida con un traje gris brillante con paneles transparentes, cantando una vez más su icónica "Lady Marmalade".

Entre la gente que observaba a la audiencia estaban el ex presidente Bill Clinton y Hillary Clinton, quienes se hicieron eco cuando llegaron al lugar famoso. Más tarde, posaron con Aguilera detrás del escenario. Bill, de 72 años, y Hillary, de 70, usaban pantalones clásicos y blazers mientras Aguilera se mecía en un vestido de corsé con volantes rojos.

Esta es la primera gira de Aguilera en una década. Su setlist incluye muchas canciones de su nuevo álbum Liberation, incluyendo "Fall in Line", "Maria" y "Accelerate", así como viejos favoritos como "Fighter", "Beautiful", "Ain't No Other Man", “Genio en una botella”.

