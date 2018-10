Raquel Argandoña genera repudio por críticas a periodista que tuvo altercado con intendente

Molestia generaron este miércoles las palabras de Raquel Argandoña en "Bienvenidos", luego de apoyar al intendente del Maule, Pablo Milad, quien lanzó una desubicada frase a la periodista Matilde Carrasco.

"Se le nota que usted es soltera. Y parece que va a seguir soltera", le dijo la autoridad a la comunicadora, quien le llamó la atención por llegar tarde a una actividad.

Luego del altercado, el matinal comentó la situación y realizaron un contacto telefónico con la afectada, quien entregó más detalles del hecho.

Pero mientras varios de los panelistas criticaron los dichos de la autoridad, Raquel Argandoña se puso del lado de Milad.

Sus argumentos fueron que se trataba de una autoridad y consideró una falta de respeto el llamado de atención, especialmente viniendo de una periodista.

Y eso no fue todo. Más adelante comentó que tenía que agradecerle porque de no ser por el encontrón, no sería conocida.

"Los periodistas no somos noticia, entonces no me enorgullece que se hable de mí por algo así", dijo Matilde.

Pero sus comentarios no pasaron desapercibidos y causaron repudio en Twitter:

Raquel Argandoña debería ser expulsada de @Bienvenidos13 y la televisión. No puede ser que exprese y menosprecie a profesionales que estudiaron 4/5 años v/s una panelista que no sabemos cómo se mantuvo en la televisión. Me parece violento y una falta de respeto. #Bienvenidos13 — Franco Pérez Cabello (@FrancoCabelo) 4 de octubre de 2018

#Bienvenidos13 Obvio que a Raquel Argandoña no le molestan comentarios machistas, porque es una machista fascista que le avivaba las fiestas a Alvaro Corlvalan.. ¿qué más se puede esperar de una aliada así de la dictadura? — Yordany R.Quiroz (@_SudaK_) 4 de octubre de 2018

Que VERGÜENZA Raquel Argandoña, tratando de defender la falta de respeto a la periodista de Linares. Vergüenza teniendo una hija feminista como @K3LCALDERON, su hija podría enseñarle de respeto y de machismo #Bienvenidos13 — Camila Páez (@camiifnandapaez) 4 de octubre de 2018

Saquen a la Argandoña. Nos comentarios siempre son del siglo pasado a demás de machistas #Bienvenidos13 — HeyGo© (@HeyGoStudio) 4 de octubre de 2018

